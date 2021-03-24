«الإفتاء» الكويتية: لقاح كورونا لا يفطر الصائم

قالت ھیئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، الیوم الأربعاء، إن حقنة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لا تفطر الصائم ولا بأس من أخذھا في نھار شھر رمضان المبارك.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بیان صادر عن (الإفتاء) الكویتیة قوله "إنه إذا تعب المريض كثیرا من الصوم بسبب الحقنة التي أخذھا أو أشار عليه الطبيب المسلم الحاذق بالفطر دفعا للضرر عنه وتخفیفا للألم جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء".وجاء بيان ھیئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة ردا على سؤال بشأن حملة التطعیم التي تقوم بھا وزارة الصحة الكویتیة ضد فیروس كورونا المستجد.