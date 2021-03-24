رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء» الكويتية: لقاح كورونا لا يفطر الصائم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:37 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
قالت ھیئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، الیوم الأربعاء، إن حقنة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لا تفطر الصائم ولا بأس من أخذھا في نھار شھر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بیان صادر عن (الإفتاء) الكویتیة قوله "إنه إذا تعب المريض كثیرا من الصوم بسبب الحقنة التي أخذھا أو أشار عليه الطبيب المسلم الحاذق بالفطر دفعا للضرر عنه وتخفیفا للألم جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء".

وجاء بيان ھیئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة ردا على سؤال بشأن حملة التطعیم التي تقوم بھا وزارة الصحة الكویتیة ضد فیروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

إلغاء حفل تأبين نوال السعداوى بسبب الإقبال الشديد


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

تسجيل أول وفاة جراء الفيضانات فى أستراليا

هونج كونج تعلق استخدام لقاح بيونتك بسبب خلل في التعبئة والتغليف

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب «شينجيانغ»

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

إلغاء حفل تأبين نوال السعداوى بسبب الإقبال الشديد

«آل باتشينو» يبحث عن «ريتشارد» فى قصر السينما.. الليلة

افتتاح معرض محمد خضر «051» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

مناقشة رواية «قارئة القطار» للكاتب إبراهيم فرغلى «أونلاين»