زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب «شينجيانغ»

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دون ورود أنباء فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل –في بيان اليوم الأربعاء- أنه رصد مركز الزلزال الساعة 5:14 من صباح اليوم بتوقيت بكين، على عمق عشرة كيلومترات في محافظة "بايتشنغ" بمنطقة "شينجيانغ".وأرسلت مديرية الإطفاء بالمنطقة ثلاث سيارات إطفاء و12 من رجال الإنقاذ إلى مركز الزلزال؛ فيما ظلت شبكة الطاقة الكهربائية تعمل بشكل طبيعي.وأطلقت هيئة السكك الحديدية في منطقة شينجيانغ استجابة طارئة للزلزال، وأمرت جميع قطارات الركاب التي تعمل في المنطقة الحساسة للزلازل بوقف العمل فورا، بينما تم إرسال موظفي الصيانة للتحقق من إشارات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمدادات الطاقة، فضلا عن تفتيش خطوط السكك الحديدية والجسور والأنفاق والمرافق.