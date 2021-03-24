البيت الأبيض: واشنطن وبغداد يبحثان وضع القوات الأمريكية بالعراق

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل، وأن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية، وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم "داعش" الإرهابي تجميع صفوفه.وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تجديد الحوار الاستراتيجي مع حكومة العراق على مدى شهر أبريل.وأضافت أن الدولتين ستناقشان الأمن المتبادل والثقافة والتجارة والقضايا المناخية وستوضح أن قوات التحالف موجودة بالعراق بغرض التدريب والاستشارة للقوات العراقية لضمان عدم قدرة تنظيم داعش على استعادة قوته.يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد غزت العراق في عام 2003 في بادئ الأمر، ثم غادرت في عام 2011، ثم عادت في عام 2014 للمساعدة في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في العراق وسوريا.ولا يزال هناك 2500 جندي أمريكي في العراق لمساعدة القوات المحلية في محاربة ما تبقى من تنظيم داعش، بعد أن انسحب تنظيم داعش في عام 2017 من المنطقة التي سيطرت عليها سابقا.