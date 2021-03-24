الصين: 10 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90 ألفا و125 حالة وظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و636 شخصا.وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ10 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في شنجهاي وحالتين في كل من مقاطعة قوانغدونج وتيانجين وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعتي سيتشوان وقانسو، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5221 حالة غادر منها 5065 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت اللجنة أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و331 شخصا، وأن 3 آلاف و467 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 236 حالة جميعها وافدة من الخارج.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11 ألفا و409 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 204 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1007 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10 آلاف و936 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و969 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.