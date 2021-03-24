رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أجيون بأبوحمص في البحيرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:24 ص
قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
البحيرة معوض هويدى
طباعة
وجه اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بوصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجًا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه.

ونظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الأستاذ الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل الوزارة، قافلة طبية شاملة استهدفت قرية أجيون بمركز أبوحمص واستمرت لمدة يومين 22، 23 مارس الحالي، ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.

وشهدت القافلة إقبالا كثيفا من المواطنين، حيث تم الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1374 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 355 حالة باطنة، و199 حالة جراحة عامة، و63 نساء وتوليد، و300 حالة أطفال، 110 حالات مسالك بولية، و110 حالة جلدية، و120 حالة أنف وأذن، 64 حالة أسنان، و53 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وأكد الأستاذ الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل الوزارة، استمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أجيون بأبوحمص في البحيرة
قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أجيون بأبوحمص في البحيرة
قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أجيون بأبوحمص في البحيرة
قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أجيون بأبوحمص في البحيرة
قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أجيون بأبوحمص في البحيرة
قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أجيون بأبوحمص في البحيرة

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تسجيل أول وفاة جراء الفيضانات فى أستراليا

هونج كونج تعلق استخدام لقاح بيونتك بسبب خلل في التعبئة والتغليف

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب «شينجيانغ»

واشنطن تشارك في استضافة اجتماع لمواجهة تهديد «إيبولا»

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

إلغاء حفل تأبين نوال السعداوى بسبب الإقبال الشديد

«آل باتشينو» يبحث عن «ريتشارد» فى قصر السينما.. الليلة

افتتاح معرض محمد خضر «051» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

مناقشة رواية «قارئة القطار» للكاتب إبراهيم فرغلى «أونلاين»