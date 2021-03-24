قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أجيون بأبوحمص في البحيرة

وجه اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بوصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجًا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه.ونظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الأستاذ الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل الوزارة، قافلة طبية شاملة استهدفت قرية أجيون بمركز أبوحمص واستمرت لمدة يومين 22، 23 مارس الحالي، ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.وشهدت القافلة إقبالا كثيفا من المواطنين، حيث تم الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1374 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 355 حالة باطنة، و199 حالة جراحة عامة، و63 نساء وتوليد، و300 حالة أطفال، 110 حالات مسالك بولية، و110 حالة جلدية، و120 حالة أنف وأذن، 64 حالة أسنان، و53 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.وأكد الأستاذ الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل الوزارة، استمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.