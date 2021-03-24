16 ألف إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 15 ألفا و813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار المعهد- على صفحته الإلكترونية اليوم الأربعاء- إلى أنه تم تسجيل 248 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 75 ألفا و212 حالة وفاة.يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ، حتى الآن، أكثر من مليونين و690 ألفا و523 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 166 ألف حالة.