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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدريبات عسكرية بين طوكيو وواشنطن للدفاع عن الجزر المتنازع عليها

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:23 ص
تدريبات عسكرية بين
تدريبات عسكرية بين طوكيو وواشنطن
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تستعد اليابان والولايات المتحدة لإجراء تدريبات مشتركة تتمحور حول مواجهة حالة طوارئ محتملة بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، وفق ما أعلنه مسؤولون يابانيون اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستعدادات تأتي بعد اتفاق كبار الدبلوماسيين ووزراء دفاع الحليفين الأسبوع الماضي على مواجهة محاولات الصين الرامية لتغيير الوضع الراهن حول الجزر التي تديرها طوكيو والمعروفة باسم سينكاكو في اليابان وتطالب بها بكين وتطلق عليها اسم دياويو.

وكان وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي قد اتفق مع نظيره الأمريكي لويد أوستن خلال اجتماعهما في طوكيو يوم 16 مارس، على تعزيز قدرات الاستجابة السريعة لبلديهما من خلال إجراء تدريبات عالية المستوى.

ويعتمد نوع التدريبات المشتركة المرتقبة بالقرب من جزر سينكاكو غير المأهولة على إرشادات التعاون الدفاعي بين اليابان والولايات المتحدة والتي تنص على تحمل قوات الدفاع الذاتي اليابانية المسؤولية الأساسية عن الدفاع عن الجزر النائية بينما تقدم الولايات المتحدة الدعم المناسب لليابان.

وقال مصدر ياباني مطلع على المحادثات في معرض تعقيبه على تحديث المبادئ التوجيهية للتعاون الدفاعي بين البلدين: "كان هناك رأي حذر بين المسؤولين الأمريكيين حول إلى أي مدى ينبغي أن يشارك الجانب الأمريكي" في التعاون الدفاعي مع اليابان.

وفي 9 مارس، أجرت القوات الأمريكية في اليابان وقوات الدفاع الذاتي البرية بشكل مشترك تدريبات واسعة النطاق لعبت فيها على ما يبدو الأدوار على النحو المنصوص عليه في الإرشادات.

يشار إلى أنه من بين الجزر المتنازع عليها، عرضت اليابان جزيرتي كوبا وتايشو كمناطق تدريب للقوات الأمريكية بموجب اتفاقية التعاون والأمن المتبادلة مع الولايات المتحدة.. وإذا وافقت أمريكا، يمكن استخدام الجزيرتين في تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وفي هذا الصدد، قال مصدر بالحكومة اليابانية: "الولايات المتحدة لا تريد زيادة التوترات كثيرًا"، مضيفًا أنه يُنظر إلى التدريبات المشتركة من وجهة نظر دبلوماسية.

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