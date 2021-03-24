توجيهات السيسي بتطبيق معايير التنسيق الحضاري بالعاصمة الإدارية الأبرز بالصحف

تصدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة، وزيارة رئيس الوزراء للعاصمة الأردنية، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ29 للجنة المشتركة ولقائه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تطبيق معايير التنسيق الحضاري بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة، وكذلك مراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور ولا سيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر وساحة الشعب والمداخل الرئيسية للعاصمة والحي الحكومي.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء ا. ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وفى مقدمتها العاصمة الإدارية نما تضمه من منشآت خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والتصميمات الهندسية للجدرايات والقاعات به إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الخيول العالمية مرابط وما تضمه من منشآت بالإضافي إلى القيادة الاستراتيجية وساحة الشعب والنصب التذكاري، وكذلك التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة والتصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.وفي صفحتها الأولى أيضا وتحت عنوان "دعم أردني كامل لقضايا الأمن القومي المصري"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دعم الأردن الكامل لكل القضايا التي تمس الأمن القومي المصري وعلى رأسها قضية سد النهضة.. مشيرا إلى أن ذلك جاء في رسالة بعث بها الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إن الملك عبدالله أكد أن الأمن القومي المصري هو الأمن القومي الأردني، وأن أي قضايا تمس أيا من الدولتين تنعكس سلبيا على الدولة الأخرى، موضحة أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل الأردني للدكتور مدبولي بقصر الحسينية، في إطار زيارته أمس العاصمة الأردنية، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة ال29 للجنة المشتركة.وأكد مدبولي تطابق مواقف الدولتين في كل القضايا، ومن بينها القضية الفلسطينية، لافتا إلى التعاون المشترك في مجالات الربط الكهربائي، والصحة، والنقل، والإسكان.ومن جانبه، أعرب ملك الأردن عن سعادته بحجم التعاون الكبير واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.وأكد رئيس الوزراء - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة - أنه تمت مناقش آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، منوها إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية خلال الفترة المقبلة.من جانبه، أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، أن العلاقة مع الأشقاء في مصر علاقة نموذجية، وأنه جرى توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية وتنموية، في مجالات الكهرباء والموارد المائية والإسكان والتنمية الحضرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتحت عنوان "لجنة وطنية للحد من ظاهرة الغارمين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج كشفت عن أن الوزارة ستتحرك للحد من ظاهرة الغارمين في اتجاهين الأول: بحث قضايا الغارمين والغارمات من خلال لجنة وطنية بها جمعيات أهلية والأزهر الشريف وجمعيات مسيحية ووزارة الداخلية والإعلام والثاني القيام بحملات توعية بمخاطر الديون وأهمية الاقتصاد في مصاريف تجهيز بنات الأسر الفقيرة مع توضيح مخاطر التوقيع على إيصالات.وأوضحت الوزيرة أنه سيتم التنسيق في هذا الإطار مع وزارة الداخلية لضمان اعتبار الغارمين هم المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بديون فقط وليس بقضايا جنائية أو نصب.كما أعلنت الوزيرة أنها ستنسق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بتنظيم الأبناء النفسية والاجتماعية بعيدا عن مشكلات انفصال الأزواج، لافتة إلى أن حملات التوعية ستشمل زيادة أعداد الرائدات الريفيات إلى 20 ألف رائدة.وعن الطقس وتحت عنوان "انخفاض الحرارة 8 درجات اليوم"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم بنحو ثماني درجات لتصل إلى 23 درجة على العاصمة بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح السطحية على الأنحاء كافة قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.وأشارت الصحيفة إلى أن البلاد كانت قد تعرضت أمس لموجة من الطقس غير المستقر تأثرا بمنخفض ليبيا حيث هبت الرياح الخماسينية المحملة بالأتربة والرمال والتي وصلت لحد العاصفة على مناطق من الطرق الصحراوية والمكشوفة.وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "ارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال إلى ١٫٦ مليار متر مكعب"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد عدم تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بسبب أزمة كورونا، نافيا ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل من أنباء حول تراجع عدد الشحنات المصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط.وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة البترول، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال تسير بشكل طبيعي رغم تداعيات أزمة كورونا، حيث ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بإجمالي ١٫٦ مليار متر مكعب من الغاز المكافئ، لتصل إلى نحو ١٧ شحنة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ ٦ شحنات خلال الربع الأول من نفس العام، وأوضحت أنه تم إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة، والذي سيسهم في جعل مصر إحدى الدول الرئيسية في تصدير الغاز الطبيعي المسال.وأشارت إلى أن الصادرات من شحنات الـغـاز الطبيعي المسال بلغت نحو ٨ إلى ٩ شحنات شهريًا منذ بداية عام ٢٠٢١، وأن تشغيل مصنع دمياط للإسالة سـوف يسهم في تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، وأنه من المتوقع أن ينتج المصنع نحو ٤٫٥ مليون طـن مـن الغاز سنويًا، بما يسهم في زيادة الطاقة التصديرية إلى ١٢٫٥ مليون طن.وتحت عنوان "امتحانات أولى وثانية ثانوي بدون رسوب"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا يوجد رسوب فى التيرم الأول بنتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى، وأن مؤشرات قياس أداء الطالب فى النتيجة التي تم إعلانها، تحدد مستوى الطالب ومقارنته مع كل زملائه في الدفعة على مستوى الجمهورية، وأن المنطقة الزرقاء في مؤشـر الأداء يشير إلي أن الطالب اجتاز الاختبار بتفوق وهذا يعنى أن الطالب حقق مستوى دراسيا متميزا، والمنطقة الخضراء تؤكد أن الطالب اجتاز الامتحان بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة ومازالت الفرصة أمامه لتحسين الأداء وتحقيق مستوى متفوق.