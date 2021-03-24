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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هاريس» تشارك في اجتماع افتراضي حول تأثير كورونا على المرأة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:18 ص
تأثير كورونا على
تأثير كورونا على المرأة
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تجري كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بمشاركة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون محادثات يوم الجمعة المقبل، في إطار المشاركة في اجتماع افتراضي لمبادرة كلينتون العالمية السنوية الجامعية الثالثة عشر بشأن تأثير جائحة كورونا على المرأة.

ووفقا لبيان صادر عن مؤسسة كلينتون فإنه يتم عقد هذا الاجتماع بالشراكة مع جامعة هوارد الأمريكية ومؤسسة "ألما ماتر" الدراسية التابعة لهاريس، ويعرض محادثات مباشرة مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون ونائبة الرئيس كامالا هاريس بشأن تأثير جائحة كورونا على النساء وتمكين النساء والفتيات بالولايات المتحدة وحول العالم.

ومن المقرر أن يضم هذا الاجتماع الافتراضي 600 طالب حول العالم ممن أبدوا استعدادا للعمل والمشاركة في مبادرات لمواجهة التحديات الضاغطة مثل استعادة الثقة في الديمقراطية والعدالة البيئية والتعافي من جائحة كورونا.

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