614 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 152 ألفا و508 حالات، تعافى منها 141 ألفا و260 حالة.وأضافت أن عدد الحالات النشطة بلغ 9 آلاف و166 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1489 حالة بعد تسجيل 9 حالات جديدة.