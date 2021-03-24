الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 5 أشهر

سجلت الهند 47 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أوائل نوفمبر الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 11 مليونا و734 ألفا و58 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 275 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 160 ألفا و441 شخصا.وأفادت بأن 23 ألفا و907 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و205 آلاف و160 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 368 ألفا و457 شخصا.