«الإخوان والسقوط الرهيب» و«لبنان بحاجة إلى معجزة» أبرز مقالات الصحف

الداخل والخارج!» ما زالت بعيدة عن وضع نهاية للأزمة.

وأوضح أن ذلك يحدث بينما يقف لبنان على حافة الانهيار الكامل.. الوضع الاقتصادي كارثي بمعنى الكلمة.. العملة اللبنانية فقدت 90٪ من قيمتها.. معدلات الفقر تتضاعف ومعظم المواطنين يعانون لتوفير الحد الأدنى من ضروريات الحياة.. والأزمة المصرفية تتفاقم والدولة توقفت عن سداد الديون والمؤسسات التي توفر الحد الأدنى من الخدمات مهددة بالعجز عن الاستمرار.

ولفت إلى أن كل شيء يقول إن لبنان ينهار.. ومع ذلك تبقى الطبقة السياسية على ما عاشت عليه من تقاسم للغنائم ورعاية للفساد وحرص على الانقسام الطائفي الذي يحقق مصالح هذه الطبقة لكنه يقتل آمال كل اللبنانيين ويقود لبنان إلى الكارثة!.. لم تستوعب الطبقة السياسية في لبنان معنى خروج اللبنانيين قبل عام ونصف طلبًا للتغيير ولم تستوعب كيف كان هذا الحراك عابرًا للطائفية وموحدًا للجميع طلبًا لإصلاح ينقذ لبنان من الانهيار.

ولفت الكاتب إلى أن كل رموز الطبقة السياسية قالوا للشباب الثائر: فهمناكم! وقبلوا المقترحات بحكومة من خارج صفوفهم يساعدها العالم على إنقاذ الموقف.. لكنهم -في الحقيقة- كانوا يلتقطون الأنفاس لكي يمنعوا أي إصلاح حقيقي لأنه يتعارض مع مصالحهم أو لا يتفق مع «أجندات» خارجية يوالونها على حساب لبنان وحياة مواطنيه!".

واختتم الكاتب مقاله بأن" لبنان الجميل يستحق الأفضل.. لكن علينا الآن أن ندعو الله أن يجنبه الأسوأ وأن تكون الذكريات الأليمة لخمسة عشر عاما من الحرب الأهلية رادعًا لطبقته السياسية حتى لا تكرر المأساة!".





وفي ذات الشأن، أكد الكاتب مرسي عطا الله في مقاله بصحيفة "الأهرام" بعنوان " لبنان بحاجة إلى معجزة!": " الوضع في لبنان محتدم وينذر بمزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنار تحت الرماد وتوشك أن تشتعل من جديد والتحالفات الهشة ترتب نفسها للذهاب إلى خنادق جديدة والأصابع الخارجية لا تهدأ ولا تستريح وتريد اغتنام الفرصة لكسب نقاط جديدة في الساحة اللبنانية!".

وأضاف "أكثر من مائة يوم وما زالت أزمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها بينما يتم تبادل الاتهامات بالمسئولية عن هذا التعطيل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نظرا لغياب الرؤية الحكيمة التي تتطلب من كل الأطراف التخفيف من سقف شروطها لأن الذي يهم الشارع اللبناني الذي يغلي من وطأة الأوضاع الاقتصادية نتيجة انهيار سعر الليرة اللبنانية والقفز الجنوني لأسعار السلع الأساسية هو الإسراع بتشكيل الحكومة سواء كانت ميثاقية أو توافقية أو حكومة تكنوقراط أو حكومة سياسية وبصرف النظر عن العلة الدائمة في الجسد السياسي اللبناني المسماة بالثلث الحكومي المعطل، والذي يؤكد غياب الثقة المتبادلة بين الأطراف اللبنانية بشأن القضايا الاستراتيجية التي ما زالت محل خلاف خصوصا تلك المتعلقة بالتحالفات السياسية في المنطقة ومتغيراتها!".

ولفت إلى أن الأزمة اللبنانية قد تجاوزت حدود الحصار الخانق للأزمة الاقتصادية وما يترتب عليها من تداعيات مفزعة في الشارع اللبناني بينما تتصاعد الضغوط على لبنان لترسيم الحدود مع إسرائيل في البر وفى البحر أيضا ويزداد الانقسام الداخلي حول مشكلة اللاجئين بشكل عام واللاجئين السوريين بشكل خاص حيث ما زالت هناك هوة واسعة في صياغة الرؤية الملائمة لطبيعة العلاقات مع سوريا!".

واختتم مقاله قائلا: "باختصار شديد لبنان يحتاج إلى معجزة في زمن صعب لكن يظل الأمل قائما ومرتهنا بوفاق لبناني يرتفع فوق الطائفية والمذهبية والمناصب الوزارية".





وفي عموده "قهوة الصباح" وتحت عنوان "مدرسة الري المصرية"، قال الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن: " مثلما لدينا مدارس العسكرية المصرية والدبلوماسية المصرية والقضاء المصري، لدينا مدرسة عريقة أخرى لم تأخذ حظها على المستوى الشعبي والإعلامي وهي مدرسة الري المصرية، لا توجد دولة من الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل إلا وبها صريح من صروح مدرسة الري المصرية العريقة".

وأضاف "مهندس الري المصري يعامل معاملة السفراء، لدينا خبرات عديدة وعريقة في مجال المياه والري والسدود تراكمت عبر أجيال وأجيال على ضفاف النيل الخالد، إدارة المياه وإدارة السدود وإدارة الأنهار هي (بضاعة) مدرسة الري المصرية.. أمس التقينا نخبة من هذه المدرسة بدعوة من كريمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ".

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم الصادرة صباح اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والدولي.ففي عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" وبعنوان (الإخوان والسقوط الرهيب)، قال الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: " (لــو) استمر الإخوان في حكم مصر والحمد لله أنهم لم يستمروا، لم نكن سنجد شيئًا اسمه مصر.. لا الشوارع هي الشوارع ولا البيوت هي البيوت ولا البشر هم البشر.وأضاف: "ماذا كانوا يفعلون بمصر؟ ضياع سيناء إلى الأبد: ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، هو الذي أصدر قرارًا بوقف تملك الأراضي في سيناء، بعد أن تعددت عمليات اختراق الحدود، ورفع أعلام حماس على أماكن سيادية في رفح والعريش، وهجوم الحمساويين لشراء الأراضي من رفح حتى الإسماعيلية بأسعار باهظة، على غرار ما فعله اليهود قبل احتلال فلسطين، لم يخجل الرئيس الإخواني وهو يصرح بأنه يحمي الخاطفين والمخطوفين، وكأنه يعطي ضوءًا أخضر لمزيد من العمليات الإرهابية".وأردف: "أخونة القضاء وتسريح ثلث القضاة: وكانت الخطة المعدة هي النزول بسن تقاعد القضاة إلى 60 سنة، وفتح التعيينات لقضاة جدد من الإخوان أعضاء نقابة المحامين، والكشوف والترشيحات كانت معدة سلفًا، وتم اختيار وزير عدل إخواني، ونائب عام ملاكي لتنفيذ هذه المهمة، التي تعطلت لموقف نادي القضاة التاريخي ضد الأخونة، ورفضهم استمرار النائب العام الإخواني، الذي لفق القضايا للأبرياء في الاتحادية، وجعل زبانية التعذيب شهودًا عليهم.ومضى الكاتب قائلا: "الأقباط بين التهجير ودفع الجزية: في زمن الإخوان ازدهرت فتاوى دفع الجزية، وزادت معدلات تهجير الأقباط من القرى بشكل لم يحدث في تاريخ مصر، وكانت المفاجأة أنه كلما زاد القهر والقتل والحرق، زاد تشبث الأقباط بتراب وطنهم، وزاد إصرار المسلمين على الوقوف في خندق واحد مع شركائهم في الوطن، واتحدت الأمة على قلب واحد، رغم أنف الإخوان والسلفيين والمتطرفين، فانتقموا من مصر كلها بحرق وتفجيرات الكنائس، وجاءت كلمات البابا تواضروس بلسمًا شافيًا: " وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن ".وتابع: "وتوطيد دعائم حكمهم بإدخال البلاد في حزام الحروب الدينية المشتعلة في المنطقة، وتوريط الأزهر الشريف في الحرب، ليفقد مكانته التاريخية كمنبر للاعتدال والتسامح والوسطية، واختيار القرضاوي شيخًا للأزهر، ومشرفًا عامًا مع مرشد الإخوان على إقامة الخلافة، ونشر الفكر الإخواني في ربوع البلاد، وإحكام السيطرة على المنابر الدينية.واختتم: "سيطرة الميليشيات الدينية واستفحال حروب الشوارع: تأكد الإخوان أن الجيش ليس جيشهم وأن الشرطة ليست شرطتهم، وأن هذه المؤسسات الوطنية الراسخة يستحيل أخونتها، وبدأوا في تأسيس ميليشياتهم المسلحة الخاصة، لقمع معارضيهم على غرار ما كان يحدث في المقطم، والتحرير وعلى أسوار الاتحادية، وفي حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وأقسام الشرطة والمحكمة الدستورية، ميليشيات الصيع والبلطجية، واستنساخ لتجربة الحرس الثوري الإيراني، وأشرف على تنفيذها خيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل.وفي عموده "في الصميم" بصحيفة (الأخبار)، وبعنوان "لبنان الجميل.. يستحق الأفضل" قال الكاتب جلال عارف إنه: "منذ أكتوبر الماضي ينتظر اللبنانيون تشكيل الحكومة الجديدة التي يأملون أن توقف التدهور السريع في الموقف وإنقاذ لبنان من الانهيار الكامل.. وبعد 6 شهور من 18 اجتماعًا بين المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عوض انفجر الخلاف بتفاصيله وتبادل الرجلان البيانات حول مسئولية بقاء لبنان بلا حكومة فاعلة، وأصبح واضحًا أن الانقسام بين الأطراف السياسية أكبر من محاولات التوافق، وأن أطراف الصراع «في