وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي

توفي، اليوم الأربعاء، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شقيق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي.ونعى الشيخ محمد بن راشد شقيقة على تويتر قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي، وأحسن مثواك، وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".وشغل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم منصب نائب حاكم دبي ووزير المالية، حيث توفي اليوم عن عمر يناهز 76 عاما.