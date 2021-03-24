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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع ملبن و40 قرص جبنة رومي فاسدة بالبحيرة (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:04 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة ضبط مصنع ملبن وحلويات غير مرخص وتنعدم به الشروط الصحية والبيئية بمدينة دمنهور، وتم التحفظ به على كميات كبيرة من الملبن الملوث وبدون بيانات و3 شكاير نشا 25 كجم و3 شكاير سكر (زنة 50 كجم).

كما تمكنت الحملة من ضبط 200 شيكارة ملح مجهول المصدر بإجمالي 10 أطنان مخزنه وسط روث البهائم والتلوث، و40 قرص جبنة رومي (وزنها 14 كجم) و20 كيس بروتين بدون بيانات (وزنها 15 كجم)، وذلك داخل مصنع أجبان غير مرخص.

كما تم ضبط 40 كرتونة بندق مقشر (بإجمالي 400 كيلو)، و40 كرتونة زبيب مستورد (بإجمالي 400 كجم)، و12 شيكارة خروب مجروش (زنة الشيكارة 50 كجم)، وكلها بدون مستندات تدل على منشأها وذلك داخل مركز توزيع غير مرخص، وتم ضبط مصنع نفض وتنر غير مرخص ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات شهيرة وتم التحفظ به على 2 برميل ميثانول 120 كجم، و5 جراكن مواد خام غير مدون عليها أي بيانات (زنة 18 كجم) وآلاف العبوات الفارغة والكراتين والاستيكرات، وتم ضبط 140 كرتونة أجبان (بإجمالي 700 كجم) بدون مستندات تدل على منشأها داخل مركز توزيع غير مرخص.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة العامة لتموين دمنهور والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.
ضبط مصنع ملبن و40 قرص جبنة رومي فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط مصنع ملبن و40 قرص جبنة رومي فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط مصنع ملبن و40 قرص جبنة رومي فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط مصنع ملبن و40 قرص جبنة رومي فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط مصنع ملبن و40 قرص جبنة رومي فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط مصنع ملبن و40 قرص جبنة رومي فاسدة بالبحيرة (صور)

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