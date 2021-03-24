بسبب تغريدة.. اتهامات بالعنصرية تلاحق قريبة نائب الرئيس الأمريكي

I deleted a previous tweet about the suspect in the Boulder shooting. I made an assumption based on his being taken into custody alive and the fact that the majority of mass shootings in the U.S. are carried out by white men. — Meena Harris (@meenaharris) March 23, 2021

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن ردود فعل غاضبة ضد تغريدة نشرتها ابنة أخ نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حيث لمحت من خلالها لعنصرية رجال الشرطة في الولايات المتحدة.وحذفت مينا هاريس التغريدة التي أشارت فيها إلى اعتقادها بأن المسلح الذي قتل 10 أشخاص في كولورادو، هو أبيض اللون، لأن الشرطة احتجزته وهو على قيد الحياة.وفي تغريدة أخرى قالت مينا: "الرجال البيض ذوو السلوك العنيف يمثلون أكبر تهديد إرهابي لبلدنا".وأوضحت في تغريدة: "حذفت تغريدة سابقة عن المشتبه به في حادث إطلاق النار ببولدر".وتابعت قائلة: "توصلت إلى افتراض كون القاتل أبيض بناء على احتجازه حيا، وحقيقة أن غالبية عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة ينفذها رجال بيض".وتعرضت مينا، وهي أم لطفلين ومحامية ومؤلفة كتب أطفال، لانتقادات لاذعة أيضا الشهر الماضي بعدما تبين أنها تستخدم اسم عمتها لبيع مجموعتها من القمصان النسائية، رغم أن البيت الأبيض أمرها بالامتناع عن القيام بذلك.