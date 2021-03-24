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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:33 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع دراجة نارية أخرى بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام يفيد وصول 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "سامى السيد ابراهيم "٥٠سنة الدلنجات" محمد سامى السيد" ٢٤سنة" عبد الله رافت حبيب" ٢٢سنة، تم نقلهم لمستشفى الدلنجات العام، وجارى عمل الإسعافات الأولية لهم.

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