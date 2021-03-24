الاقتصاد والجمعيات الخيرية.. كيف حاولت الإخوان التغلغل فى المجتمع؟

التنظيم الإداري وترسيخ الهوية الإخوانية



الخدمات الاجتماعية



الاقتصاد والهوية الإخوانية



كشف الدكتور محمد فريد عزي، باحث متخصص في الاجتماع السياسي واستطلاعات الرأي العام في مقال له نشره مركز تريندز للبحوث والاستشارات، كيف تمكنت جماعة الإخوان من بناء هويتها الإخوانية "الهوية الانفصالية".قال عزي: "لقد لجأت جماعة الإخوان إلى هندسة نفسها داخل مجتمع خاص بها، له قيمه ومعاييره ورؤيته الخاصة للعالم، واستخدمت في ذلك سبلًا ووسائط عديدة: منها ما هو اقتصادي مثل الجمعيات والشركات، وما هو اجتماعي خدمي مثل الجمعيات الخيرية والعيادات الطبية، وما هو تعليمي تربوي مثل المدارس والأنشطة الثقافية والإعلام. وتكمن قدرة الجماعة في أنها استطاعت وبفعالية، صهر هذه الأبعاد كلها في بوتقة واحدة شكلت في النهاية هوية إخوانية متكاملة تنافس الهوية الوطنية، وقد بدأت عملية بناء الهوية لجماعة الإخوان بعد سنوات قليلة من نشأتها، وتمت على مسالك متوازية ومتزامنة ومتدرجة".وعن الهوية الإخوانية، يقول الكاتب: شهدت مصر في بدايات القرن العشرين في أعقاب سقوط الدولة العثمانية جدلًا واسعًا حول هويتها الوطنية، واقترن هذا الجدل برؤى فكرية وسياسية متصارعة، ففريق طالب بمزيد من الانفتاح والعلمانية وتحديث البنى الاقتصادية والاجتماعية وفقا لقوانين وقيم حديثة، بينما عمل الفريق الثاني على التركيز على هوية مصر الإسلامية وتبني القوانين والقيم التي تتماشى مع المرجعية الإسلامية، خاصة الشريعة؛ وفي إطار هذا المنظور، قام حسن البنّا بصياغة مشروعه الأيديولوجي الذي يحتل فيه موضوع الهوية موقعا بارزًا.وتنطلق استراتيجيات وآليات عمل جماعة الإخوان من تصورها الفكري الذي وضعه حسن البنّا، ويعبر البنّا عن ذلك قائلًا: "نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة، وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظن، فالإسلام عقيدة وعبادة، وطن وجنسية، دين ودولة، روحانية وعمل، ومصحف وسيف، والقرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه".بناءً على هذا التصور رأي البنا أن الحل لمشكلات مصر بأبعادها المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو الإسلام؛ ومن هذا المنطلق أيضًا وضع استراتيجيته للعمل الإسلامي وصولًا للتغيير الاجتماعي الشامل. وأوضح البنّا استراتيجيته في التغيير هذه عندما أعلن في المؤتمر السادس للجماعة لعام 1941، أن جماعته تعمل لتحقيق غايتين:غاية قريبة وهي تتحقق عندما ينضم الفرد إلى الجماعة ويصبح مساهمًا "في الخير العام" أيًا كان مجاله، والمطلوب في هذه المرحلة من الفرد أن يطهر جسمه وعقله وروحه للجهاد الطويل؛وغاية بعيدة وهي تحقيق الإصلاح المنشود الذي تصبو إليه الجماعة، والتي لا بد فيها من الانتظار وترقب الفرص وحسن الإعداد وسبق التكوين.وللوصول إلى تحقيق الإصلاح الشامل، ثمة مراحل لابد من تحقيقها هي، بحسب البنا، وجود الأخ المسلم النموذجي، مثقف الفكر، قوي الجسم، صحيح العبادة، والمثابر في عمله، وجود البيت المسلم والأسرة المسلمة في فكرها وعقيدتها لتطبيق مبادئ الإسلام في مظاهر الحياة المنزلية كلها، وجود المجتمع المسلم الذي يسوده التكاتف وتنتشر فيه دعوة الخير والأمر بالمعروف ومحاربة الرذائل.وتكشف الاستراتيجية التي انتهجها البنّا فكرًا وسلوكًا في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي، عن التأرجح بين العمل السلمي وانتهاج القوة، فقد ظهر الجانب الأول من خلال الأطر الشرعية، التي أوردها بصورة إجمالية في مذكراته وإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد، وإنشاء الشُّعب في القاهرة وزيادتها في الأقاليم، وتركيز العمل الدعوي في الجامعات والمدارس بأنواعها، وتنظيم التشكيلات الرياضية وإقامة مؤتمرات عدة دورية للإخوان وللجماهير الشعبية، وتناول النواحي الإصلاحية السياسية والاجتماعية بالبيان، والتوجيه والمساهمة في الحياة النيابية.كما ظهر جانب القوة في سعي البنا لبث روح الجندية في الأعضاء وتكوينه لفرق الرحلات والجوالة والكشافة ثم نظام الكتائب ثم النظام الخاص.ساهمت خصائص التنظيم الإداري لجماعة الإخوان في ترسيخ الهوية الإخوانية. فقد جمع هذا التنظيم بين خصائص بناء مركزي بهيكلية قيادية هرمية، حيث السلطات الرئيسية تعود إلى مكتب المرشد العام ومكتب الإرشاد، وسمات تنظيم فدرالي، حيث "خطوط الاتصالات التنظيمية الداخلية لم تحذُ بالضرورة حذو الأنماط التراتبية؛ خاصة أن الجماعة أدخلت تحسينات على نظام الاتصالات الذي لا يعتمد على نموذج متدرّج ضمن الاتصال العمودي من القمة إلى القاعدة، بل يستخدم بدلًا من ذلك أطرًا متعددة سمحت للقيادة بمواصلة بث المعلومات وتدفقها بشكل متواصل نسبيًا عموديًا وأفقيًا"وقد جعل هذا أحد الباحثين يصف التنظيم الإداري للإخوان بـ "المركزية المرنة" حيث "مركزية اتخاذ القرار، ولا مركزية التنفيذ"، والتي تمنح الشُّعب والمكاتب الإدارية درجة عالية من الاستقلالية في صيغة السياسات المحلية وتنظيم الفعاليات والإشراف على الأنشطة الاجتماعية. وقد سمح هذا النوع من التنظيم للجماعة بالتكيف مع المستجدات والتغيرات التي طرأت في البيئة المحيطة بها، وبصفة خاصة مكّنها من مقاومة وتخطي كل محاولات الدولة للقضاء عليها.وقد أظهر هذا النوع من التنظيم بعض الفعالية حين جرى حظر الجماعة في سنة 1948 إبان الحكم الملكي، وبعدها في سنة 1954 خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كما ظهرت فعاليته خلال عهدي الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك أثناء الاعتقالات التي كانت تتعرض لها قيادات الجماعة بين الفينة والأخرى. ولذلك، "راكمت جماعة الإخوان مهارات مكّنتها من نقل المعلومات بين الأعضاء في السجن والخارج أو في المنفى من خلال شبكة أفقية معقدة تعتمد على العلاقات الشخصية، وليس على الخطوط العمودية للسلطة وحسب"وقد شكل نظام الشُعب منذ فترة التأسيس الأولى للجماعة بناءً أساسيًا ضمن الهيكل التنظيمي، حيث يلعب المكتب الإداري الذي تنضوي تحته الشُعب دورًا رئيسيًا، ويعمل كحلقة وصل بين قواعد التنظيم من الأعضاء والقيادة المركزية. ويظهر هذا التنظيم فعاليته خصوصًا عندما تتعرض الجماعة إلى الحل أو التقييد على نشاطاتها من قِبل الدولة، فيكون هناك تعاون واتصال بين المكاتب الفرعية والشُّعب وصولًا إلى الأسرة أصغر وحدة تنظيمية؛ وهكذا تحافظ الجماعة على تماسكها واستمرار نشاطاتها من خلال الهيكل التنظيمي حتى إن تم حله رسميًا من قِبل الدولة أو خضوعه لمراقبة متواصلة من قِبل الأجهزة الأمنية.وفي هذه الحالة تستطيع القيادات الإخوانية من الصف الثاني مواصلة إدارة التنظيم والعمل بشكل مستقل دون الرجوع إلى القيادات المركزية، وفي هذا الصدد يقول عصام العريان القيادي في الجماعة، لقد "حدث تطور مهم في الثمانينيات طال طريقة إدارة التنظيم نفسه، حيث بدأ يعتمد على اللامركزية، وطرحت فكرة اللامركزية في الإدارة في الثمانينيات كوسيلة لتطوير فاعلية الحركة".وبالإضافة إلى مرونة التنظيم وهياكله الإدارية التي تسمح له بالاستمرار وقت الأزمات، فإن للتشبع الأيديولوجي للأعضاء برؤية الجماعة وأهدافها، فضلًا عن البيعة، وهي إعلان الولاء والطاعة للمرشد العام بصفته رأس الجماعة، دورًا مهمًا في بقاء الجماعة واستمراريتها، فالتزام هؤلاء القادة بالأسس التي وضعها حسن البنّا، هو الذي يضمن على وجه الخصوص وجود قواعد تتميز بالولاء والوفاء، ولا تعتمد في الوقت نفسه على التوجيه من فوق إلى تحت إبان الأزمات، وهكذا، يستطيع التنظيم أن يواصل العمل لفترة طويلة من دون تعليمات يومية وتوجيهات إدارية.وبرغم طابع الجماعة الشعبوي فإن الانتماء لها أمرًا ليس ميسورًا، إذ يمر الأفراد بمراحل عديدة يخضعون فيها لعملية دقيقة من التلقين قبل أن يصبحوا أعضاء كاملين في الجماعة؛ فالأفراد، كما يقول بعض الباحثين، لا ينضمون بل يُختارون. وتهدف انتقائية الانضمام إلى الجماعة إلى تفادي أي اختراق من قبل أجهزة الدولة لها أولًا، وإلى غرس معايير وأنظمة الإخوان في عقول الأعضاء الجدد ثانيًا.السمة الأخرى التي ينفرد بها التنظيم الإداري لجماعة الإخوان هو نظام العضوية الثلاثي المستويات، ويحدد هذا التقسيم درجات التزام الأعضاء؛ فنجد المستوى الأول "المساعدين" الذين لا تتعدى التزاماتهم التوقيع على بطاقة العضوية ودفع الاشتراكاتن والمستوى الثاني وهم "المنتسبون" الذين عليهم أن يثبتوا معرفتهم بمبادئ الجماعة، وأن يحضروا الاجتماعات بانتظام، وأن يؤدوا قَسَم الطاعة، والمستوى الثالث الأعضاء “العاملون"، الذين يتوقع منهم أن يهبوا حياتهم بالكامل للجماعة، وأن يحفظوا أجزاءً من القرآن والحديث، وأن يحترموا كافة الالتزامات الإسلامية، وأن ينخرطوا في دورات تدريبية بدنية منتظمة المنتظم.ويغلب الطابع الأسري والعائلي على الشبكات الاجتماعية الإخوانية باعتبارها أحد الأدوات المهمة في إدارة التنظيم وسهولة التواصل بين أعضائه، فهناك عدد لا يحصى من الأمثلة عن روابط عائلية ومصاهرة تلم شمل الأعضاء في جماعة الإخوان معًا، وتخلق هذه الروابط شبكات مغلقة نسبيًا وتضمن أن تبقى الوسائل الموثوق بها للتبادل قائمة، في الوقت نفسه فإن هذه العلاقات الشخصية والعائلية تشكل ضمانة ضد محاولات الاختراق والتسلل المحتمل والانكشاف، خاصة أن هذه العلاقات تستكمل بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإخوانية لتمرير المعلومات.قدمت جماعة الإخوان نفسها منذ البداية على أنها تنظيم اجتماعي هدفه بالدرجة الأولى إصلاح الفرد والأسرة ومن ثم المجتمع وفق منهج إسلامي تدريجي، واعتبرت الجماعة أن الإصلاح الاجتماعي يمثل شرطًا ضروريًا للإصلاح السياسي. وانطلاقا من هذه الرؤية، ركزت الجماعة جهودها في العشر سنوات الأولى من تأسيسها على الجانب الاجتماعي والأخلاقي وامتنعت عن الخوض رسميا في المسائل السياسية، لكن مع ذلك، يجب التنبيه أن الاعتناء الحصري بالبعد الاجتماعي في الحقبة الأولى من مسار الجماعة لم يكن هدفًا لذاته، وإنما كان وسيلة فعالة لتكوين قاعدة اجتماعية واسعة تنطلق منها للاستيلاء على الدولة.بناء على ما تقدم، شكّل العمل الاجتماعي للإخوان متمثلًا في الاهتمام بقضايا الفئات الاجتماعية الفقيرة من عمال وفلاحين وطلبة وتقديم حلول لها بواسطة أدوات مختلفة منها القانونية والمهنية والخدمية والمساعدات العينية، مدخلًا مهمًا للجماعة لكسب التأييد والتمدد. وبذلت الجماعة، في هذا الصدد، جهودا ضخمة في الثلاثينيات والأربعينيات وبداية الخمسينيات في سبيل حماية حقوق العمال في مواجهة الاستغلال والرأسمال المحلي والأجنبي،وقام الإخوان بالشيء نفسه تجاه الفلاحين والطلبة والموظفين، فدأبوا على تقديم طيف واسع من الخدمات إلى هذه الشرائح شملت قطاعات الصحة، التعليم، الاقتصاد، الإغاثة وغيرها من أجل التوسع وفرض الهيمنة على المجتمع.في هذا الإطار، ساعدت جماعة الإخوان على بناء مخرجات تنظيمية اجتماعية كالجمعيات والمراكز الصحية والمساجد ونحو ذلك من مؤسسات ذات طابع اجتماعي، تدعم أهدافها العامة، ولعل هذا ما يفسر أسباب استمراريتها رغم الانتقادات العديدة التي توجه إلى أدائها السياسي، حيث أن تنوع أنشطتها وأدوارها الاجتماعية كانت دائمًا حافزًا وراء هذه الاستمرارية.وعلى هذا الأساس، حققت الجماعة الإخوانية انخراطًا شعبيًا، بفضل عملها في الميدان الاجتماعي والطبي والاقتصادي والتربوي في المجتمعات الفقيرة، فبواسطة فروعها الـمنتشرة في أرجاء مصر، ونحو 6000 مسجد ومليوني عضو، و20 مستشفى، دون احتساب المستوصفات ودور الأيتام، ونحو 20 منظمة من المنظمات غير الحكومية الخيرية المصرية، تشكلت قاعدة المساعدة الاجتماعية للجماعة. وبحسب بعض المصادر كانت للجماعة 1200 مؤسسة تابعة للمجتمع المدني قبل وقت صعودها إلى الحكم في مصر. ولعل هذه الشبكات الخدمية، تفسر أسباب الصعود القوي للإخوان إبان الانتخابات البرلمانية عام 2012.ويؤدي قطاع الخدمات الاجتماعية مهام متعددة في استراتيجية جماعة الإخوان، فهو كما رأينا، وسيلة فعالة في توسيع القاعدة الاجتماعية للجماعة، وهذا دور مهم إذ يسمح لها بالتواجد والنشاط في المجال العام ويمكنها من البروز كفاعل إيجابي في المجتمع المدني.اتجهت الجماعة إلى تقديم نفسها كحركة جماهيرية جاذبة لشرائح مختلفة من، بالنظر لخطابها الشمولي الذي تزعم أنه يمثل جوهر الإسلام، كونها تعبر عن تيار اجتماعي عريض وواسع متمسك بدور حيوي للدين في مختلف أوجه الحياة، الأمر الذي يعني في أحد جوانبه ضرورة توظيف الاقتصاد لتعزيز مكانة الجماعة السياسية والقانونية والشرعية وتحقيق انتشارها المجتمعي.كان البعد الاقتصادي حاضرًا في وقت مبكر في رؤية حسن البنّا إذ وضعت الجماعة أسس رؤية اقتصادية خاصة من أجل إبراز تميزها عن مكونات المجتمع الأخرى من جهة، وفتح واجهة جديدة للتمدد الاجتماعي من خلال العزف على وتر الأسلمة من جهة أخرى.ويحقق الاقتصاد أهدافًا عدة لجماعة الإخوان منها ما هو عملي مرتبط بتوفير الوسائل المادية الضرورية لبقاء الجماعة وتوسعها، ومنها ما هو وظيفي وعاطفي، يحافظ ويعزز الهوية الجماعية عن طريق دمج أفراد الجماعة في أنشطة اقتصادية تضمن عيشهم كما تمكنهم من التفاعل في المجتمع والانخراط في مؤسساته المتعددة.ويرى بعض الباحثين في الخطاب الاقتصادي للإخوان غطاءً للدفاع عن الهوية الإخوانية ومحاولة للتمايز عن الثقافة الغربية واقتصادها المهيمن؛ وفي هذا الشأن، يقول أحد الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إن "الهدف الأساسي للاقتصاد الإسلامي ليس زيادة الكفاءة الاقتصادية، فبالرغم من الادعاء بأن الاقتصاد الإسلامي يقدم بديلًا متفوقًا على المبادئ الاقتصادية العلمانية في عصرنا، فالغرض الحقيقي هو العمل على تجنيب من الاندماج في الثقافة العالمية الناشئة والذي يمثل الغرب نواتها الصلبة"وعليه، فالمنظومة المفاهيمية للاقتصاد الإخواني هي جزء من الترسانة الإيديولوجية للجماعة التي تعمل على أسلمة (أخونة) المجتمع وبناء هوية جماعية إخوانية ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى أن أبو الأعلى المودودي الذي يعد أول من استخدم مصطلح الاقتصاد الإسلامي، قد استخدم هذا المصطلح ضمن تصور أيديولوجي شامل كان يهدف منه تأسيس هوية منفصلة لمسلمي الهند الذين انفصلوا عن هذه الأخيرة في سنة 1947، وشكلوا دولة باكستان. فضلا عن هذا، يوظف مصطلح الاقتصاد الإسلامي كسند للحركات الإسلامية في صراعها الثقافي مع الحضارة الغربية التي تشكل وفق منظور الحركات الإسلامية "دار الكفر" التي يجب التصدي لها بكل الوسائل والاقتصاد من بينها.وكذلك الحال مع جماعة الإخوان التي استغلت الاقتصاد لتكوين هوية إخوانية لدى أعضائها، حيث ساهم النشاط الاقتصادي للجماعة في تعزيز الهوية الجماعية الإخوانية من خلال إضفاء علامة مميزة لنشاطها القائم على مبادئ إسلامية في التعاملات الاقتصادية بما يميزها عن طبيعة الاقتصاد السائد هذا من جهة، ومنح إطار خاص للأفراد المنتمين للجماعة للتفاعل وكسب العيش من جهة أخرى.