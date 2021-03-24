رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعليق التطعيم بلقاح فايزر فى الصين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:07 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
هدير سند
طباعة
كشفت وكالة «فرانس برس»، أن السلطات في كل من هونج كونج وماكاو، اليوم الأربعاء، تعلق عمليات التطعيم الجارية عبر لقاح «فايزر-بايونتيك» بعدما أبلغتهما الشركة الموزعة للقاح بوجود عيوب في دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللقاح.

وقالت حكومة ماكاو، في بيان، إنه يجب تعليق عمليات التلقيح بالمنتجات المعنية.

وذكرت حكومة هونج كونج، أنه بداعي الحيطة، يجب تعليق عملية التطعيم الحالية خلال فترة التحقيق.

وقررت المدينتان الصينيتان اللتان تتمتعان بحكم ذاتي تعليق حملة التطعيم بعدما أبلغتهم «فوسون»، الشركة الدوائية الصينية المسؤولة عن توزيع هذا اللّقاح في الصين، بأن دفعة الجرعات ذات الرقم 210102 تعاني من عيب في التغليف.

ولم تكشف السلطات في هونج كونج وماكاو طبيعة العيوب الموجودة بهذه القوارير، لكنها أكدت أنها لا تشكل أيّ خطر على صعيد الأمن الصحي.

وأكد سكان هونج كونج، أن المواعيد التي كانت محددة لهم لتلقي لقاح فايزر ألغيت، وأن بعض مراكز التطعيم أغلقت أبوابها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

موعد إجازة شم النسيم 2021

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تسجيل أول وفاة جراء الفيضانات فى أستراليا

هونج كونج تعلق استخدام لقاح بيونتك بسبب خلل في التعبئة والتغليف

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب «شينجيانغ»

واشنطن تشارك في استضافة اجتماع لمواجهة تهديد «إيبولا»

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

إلغاء حفل تأبين نوال السعداوى بسبب الإقبال الشديد

«آل باتشينو» يبحث عن «ريتشارد» فى قصر السينما.. الليلة

افتتاح معرض محمد خضر «051» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

مناقشة رواية «قارئة القطار» للكاتب إبراهيم فرغلى «أونلاين»