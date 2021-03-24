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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تشترط تطعيم جميع العاملين بالنقل اعتبارًا من منتصف مايو المقبل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:03 ص
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
وكالات
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اشترطت الهيئة العامة للنقل في السعودية تطعيم جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، اعتبارًا من منتصف مايو المقبل.

كما أوضحت الهيئة العامة للنقل في السعودية، في بيان، أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإنه يشترط وجود نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

ووجهت الهيئة جميع المشغلين والناقلين بالمبادرة إلى تحصين الموظفين لديهم قبل الموعد الإلزامي.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن مراكز لقاح كورونا متوفرة في مناطق السعودية كافة، وتواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، ويتم استقبال المسجلين في تطبيق «صحتي» وفق جدولة مواعيدهم.

يذكر أن المملكة كانت سجلت الثلاثاء 404 إصابات جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة منذ أشهر، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

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