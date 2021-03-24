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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو يعلن عدم التوصل لقرار حول الانسحاب من أفغانستان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:03 ص
الناتو
الناتو
هدير سند
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 أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرج، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية دول التكتل لم يتمكنوا من اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من أفغانستان خلال اجتماعهم في بروكسل.

وقال ستولتنبيرج في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم لم نتخذ قرارا نهائيا، لكننا قررنا أننا سنضمن أمن قواتنا في أفغانستان.

وردا عل سؤال حول سبب تعثر الحلف في اتخاذ القرار بشأن الانسحاب من أفغانستان، قال ستولتنبيرج إن "السبب يكمن في أن قرارنا سيعتمد على سير عملية السلام، ولدينا فرصة تاريخية لتحقيق التسوية السياسية في أفغانستان، ونحن أقرب من الاتفاق مما كان في أي وقت مضى".

وأضاف "وفي الوقت ذاته نحن واقعيون، ولا توجد لدينا ضمانات لنجاح المفاوضات".

يذكر أن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع حركة طالبان ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في مايو 2021، إلا أن الأوضاع الأمنية لا تزال معقدة، وهناك هجمات مستمرة من قبل طالبان على القوات الحكومية الأفغانية.

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