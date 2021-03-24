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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 428 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:59 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 99 ألفا و846 والوفيات إلى 1707 وفيات.

كما تعافى 481 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 91 ألفا و560 شخصا.

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