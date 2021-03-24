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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

جوجل تعلن حل مشكلة تسببت فى تعطل بريدها الإلكترونى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:56 ص
جوجل
جوجل
أ ش أ
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أعلنت جوجل، اليوم الأربعاء، حل مشكلة تسببت في تعطل بريدها الإلكتروني، وتطبيقات أندرويد الأخرى لبعض الأشخاص يوم الاثنين.

وذكرت جوجل على مدونتها - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - " نجري تحسينات مستمرة لتطوير أنظمتنا.. ويجب على مستخدمي الهواتف المحمولة التوجه إلى متجر "جوجل بلاي"، لتحديث "أندرويد سيستم ويب فيو" و"جوجل كروم"، مشيرة إلى أن تحديثهما سيؤدي إلى حل المشكلة لدى جميع المستخدمين".

ورجح موقع "سي نت"، المتخصص في التكنولوجيا، بأنه "يبدو أن المشكلة نشأت عن خطأ في إصدار سابق من 'أندرويد سيستم ويب فيو'، وهو نظام يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب".

وبدأت المشاكل مع البريد الإلكتروني الخاص بجوجل وتطبيقات أندرويد في الظهور، بعد ظهر الاثنين، واستمرت حوالي سبع ساعات، ولجأ العديد من الأشخاص إلى موقعي تويتر وريديت للإبلاغ عن مشكلة تعطل تطبيقات أندرويد، بما في ذلك مالكو هواتف سامسون وبيكسل.

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