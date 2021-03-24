«أسوشيتدبرس» تكشف هويات ضحايا هجوم كولورادو

كشفت وكالة "الأسوشيتد برس" عن هوايات ضحايا هجوم كولورادو بالولايات المتحدة، حيث قتل منفذ الهجوم 3 أشخاص كانوا يعملون داخل متجر "كينغ سوبرز" للبقالة في منطقة تيبل ميسا إلى جانب الضابط القتيل إريك تالي.ومن بين الضحايا الآخرين مصور مجلة، ووكيل رعاية طبية، وآخرون كانوا يقضون يومهم في ساحة تسوق مزدحمة بالموقع، وتراوحت أعمار أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحادثة بين 20 و65 عاما.ووفقا للوكالة فإن الضحايا هم: ديني ستونغ "20 عاما"، نيفين ستانيسيك "23 عاما"، ريكي أولدز "25 عاما"، ترالونا بارتكوفياك "49 عاما"، ضابط الشرطة إريك تالي "51 عامًا"، سوزان فونتان "59 عاما"، تيري ليكر "51 عاما"، كيفين ماهوني "61 عاما"، لين موراي "62 عاما"، جودي ووترز "65 عاما".وبحسب الشرطة الأمريكية فإن المشتبه فيه هو أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.