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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:21 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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تسلمت موريتانيا، أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، هبة من الحكومة الصينية.

وتتألف الشحنة، التي وصلت مطار "نواكشوط أم التونسي"، من 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني تكفي لتلقيح 25 ألف شخص، فضلا عن 13 جهاز تنفس اصطناعي، وكان في استقبال الشحنة وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد.

وقام السفير الصيني بنواكشوط بتسليم الهبة إلى وزير الصحة محمد نذير ولد حامد، الذي أشاد في تصريح صحفي بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بلاده بالصين.

وتنتظر موريتانيا الحصول على ما يكفي لتلقيح 800 ألف شخص ضمن جرعات اللقاح المقررة في إطار مبادرة «كوفاكس» العالمية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن فيروس كورونا أصاب 17 ألفا و658 شخصا منذ ظهوره في موريتانيا خلال شهر مارس من العام الماضي تعافى منهم 16 ألفا و938 وتوفي 447 شخصا.

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