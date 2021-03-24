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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: منفذ هجوم كولورادو كان معروفًا لدى FBI

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:17 ص
هجوم كولورادو
هجوم كولورادو
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، أن الشاب السوري منفذ الهجوم الذي وقع في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الإثنين الماضي، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، كان معروفا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وكان على صلة بشخص آخر يخضع للتحقيق من قبل المكتب.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء أن شابا في الـ 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

ووفقا للشرطة الأمريكية فإن المشتبه فيه هو "أحمد العليوي العيسى" من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر الاثنين في متجر كينج سوبرز في المدينة الواقعة على بعد 45 كيلومترًا شمال غربي دنفر.

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