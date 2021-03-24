بالميراس يضم باربوسا من نيس على سبيل الإعارة

أعلنت إدارة نادي "بالميراس" البرازيلي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع لاعب خط وسط فريق "نيس" الفرنسي، دانيلو باربوسا، صاحب الـ25 عامًا على سبيل الإعارة مع إمكانية الحصول على خدماته نهائيًا.وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - نقلًا عن إدارة النادي - أن اللاعب البرازيلي يتمتع بإمكانيات تؤهله للعب في مركز الدفاع أيضًا، مشيرة إلى أن المدير الفني للفريق إبيل فيريرا سبق وأن تولى تدريب اللاعب خلال فترة احترافه في فريق "براغ" البرتغالي.يُشار إلى أن باربوسا شارك في 49 مباراة فقط مع نيس وسجل هدف واحد فقط طيلة فترة تواجده بالنادي حيث لعب في 4 مباريات فقط هذا الموسم في الدوري الفرنسي (ليج 1) نظرًا لإصابته بشكل متكرر.يذكر أن بالميراس فاز مؤخرًا بكأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل.