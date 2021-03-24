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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العلماء يكتشفون «المهد المثالى» لأصل الحياة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:15 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اكتشف علماء جامعة كامبيناس البرازيلية، أن نشوء ظروف مثالية على أحد أكبر أقمار كوكب زحل، يحتمل أنه مكان نشوء الحياة.

وتشير مجلة Science، إلى أنه وفقا لنتائج الدراسة، تغطي الكربوهيدرات العضوية سطح قمر تيتان التابع لكوكب زحل. وتغطيه قشرة جليدية تحتها محيط مائي على عمق 100 كيلومتر من السطح.

واستنتج الباحثون من هذه النتائج، بأن اصطدام القمر بمذنب أو نيزك قد تسبب في كسر القشرة الجليدية، ما أدى إلى تجمع المياه والمواد العضوية في الحفر الناشئة عن الاصطدام، وهذا وفقا للعلماء أصبح سببا لظهور أبسط الكائنات الحية.

ومن جانبها تشير عالمة الكواكب الفرنسية ليا بونفوي من جامعة السوربون، إلى أنه "يتكون نتيجة أصطدام الأجسام الفضائية، حوض مؤقت من المياه الدافئة، ما يشكل ظروفا ملائمة لولادة الحياة".

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