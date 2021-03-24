وفاة مجندة أوكرانية بعد يومين من تطعيمها بلقاح «كوفيشيلد»

قال الجيش الأوكراني إن إحدى المجندات توفيت بعد يومين من تلقيها لقاح "كوفيشيلد"، لكن لم يتم التأكد بعد من سبب الوفاة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أضاف في بيان أمس الثلاثاء، أن المجندة فقدت الوعي فجأة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات.وهذه أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ أن بدأت أوكرانيا حملة التطعيم في فبراير بعد تلقيها أول 500 ألف جرعة من لقاح "كوفيشيلد"، النسخة الهندية من لقاح "أسترازينيكا".