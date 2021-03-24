الطيران الإسرائيلى يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع في مدينة غزة.وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن طائرات مروحية قصفت موقعا لحركة "حماس" جنوب غرب مدينة غزة بـ5 صواريخ ما ألحق أضرارا بالموقع المستهدف.وأحدثت الغارات دويا عنيفا في معظم مناطق غزة.كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقعا تابعا لـ"حماس" شرق دير البلح وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات.وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة ببئر السبع التي كان يتواجد فيها رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو.