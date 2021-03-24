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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعلق على خطط إسرائيل لهدم منازل بالقدس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دعت الخارجية الأمريكية إسرائيل وفلسطين للامتناع عن خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقوض جهود السلام وسط خطط إسرائيل لهدم منازل في حي الشيخ جراح بالقدس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي لها: "نعتقد أنه من المهم بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقوض الجهود لتفعيل حل الدولتين".

وذكرت من بين تلك الخطوات "ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وعمليات هدم المنازل والتحريض على العنف وتقديم تعويضات للمعتقلين بتهم الأعمال الإرهابية".

وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على الخطط الإسرائيلية لهدم نحو 200 منزل للفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس، مما سيؤدي إلى نزوح آلاف الفلسطينيين.

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