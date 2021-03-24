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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يتوقع تدخلات تركية فى الانتخابات الفرنسية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:38 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تركيا قد تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في عام 2022.

وقال «ماكرون»، في حديث لقناة «فرانس 5» التلفزيونية، إنه ستكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الحديث يدور عن تركيا، وأن الخطر واقعي.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في عودة العلاقات الطبيعية بين باريس وأنقرة، وقال: «أود أن أثق بأن هذا الطريق ممكن، لكنني اعتقد أنه لا يمكن استعادة العلاقات عندما توجد هناك ازدواجية، وليس بوسعي استعادة العلاقات إذا كانت هناك أعمال مستمرة خلف ظهري».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 2 مارس الجاري عن إجراء مباحثات «ناجحة» مع ماكرون، وذلك بعد فترة توترات في العلاقات بين البلدين، وتبادل التصريحات الشديدة اللهجة بين رئيسيهما، وخاصة بعد قتل المعلم صامويل باتي، وتصريحات ماكرون حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام.

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