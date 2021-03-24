رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو وواشنطن وبروكسل والأمم المتحدة يناقشون إحياء محادثات سلام «ذات معنى» بالشرق الأوسط

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:32 ص
فلسطين
فلسطين
وكالات
طباعة
ناقش رباعي الوساطة بالشرق الأوسط إحياء «مفاوضات ذات معنى» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تهدف لحل يقوم على أساس وجود دولتين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، جاء في بيان عقب اجتماع ضم كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين الامتناع عن القيام بأعمال أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

ويبدو أن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مبعوثون من الوسطاء الأربعة منذ سبتمبر 2018.

وفي الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يأمل أن يجتمع الرباعي في الأسابيع القادمة بعد وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض.

وبموجب خطة سلام اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولم يكتب لها النجاح، كانت واشنطن ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة جزءًا من إسرائيل.

وقالت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إنها «تؤيد حل الدولتين وسترجع عن عدة قرارات اتخذها ترامب».

وأشارت إلى أنها «ستحث دولًا أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل»، وإن أكدت أن هذا لا يغني عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ138 بالمحافظات

بورصة الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23-3-2021

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-3-2021

رئيس برشلونة يحدد مصير كومان لموسم 2021-2022

صحيفة إسبانية: انهيار القيمة السوقية لهازارد ووصولها إلى 48 مليون يورو

إصابة فالفيردى قد تعوق مشاركته أمام ليفربول فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

«آل باتشينو» يبحث عن «ريتشارد» فى قصر السينما.. الليلة

افتتاح معرض محمد خضر «051» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

مناقشة رواية «قارئة القطار» للكاتب إبراهيم فرغلى «أونلاين»

افتتاح معرض «ذكريات مُعلقة» بجاليرى أوبونتو.. اليوم