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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:38 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8775، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 492403.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 480100، بعد تسجيل 543 حالة شفاء.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل حالتي وفاة و125 إصابة بالفيروس.

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