نتنياهو: حققنا نجاحًا كبيرًا فى الانتخابات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزبه حقق "نجاحا كبيرا وبفارق كبير جدا" خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثلاثاء.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، في كلمة أعقبت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، أكد نتنياهو: "يجب علينا منع إيران من امتلاك السلاح النووي"، مشددا على ضرورة "توقيع اتفاقيات سلام جديدة مع الدول العربية" حتى يكون هناك "سلام مقابل سلام".وأشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا.في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المعسكر المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم في انتخابات الكنيست بـ61 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر نتنياهو.