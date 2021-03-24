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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تبحث مبادرات سلام بشأن اليمن

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب أنه التقى بنظرائه الأمريكي والألماني والفرنسي لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف راب: "من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير".

وأضاف أنه "التقى شخصيا لأول مرة اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لبحث التحديات والفرص التي تنتظرهم".

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