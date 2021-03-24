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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روما تستدعى السفير الصينى بعد عقوبات بكين على الاتحاد الأوروبى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استدعت الخارجية الإيطالية السفير الصيني في روما، في أعقاب فرض الصين عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات الأوروبية ضد بكين بسبب وضع الأيجور في إقليم شينجيانج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قالت الخارجية الإيطالية، إن نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني ستستقبل السفير الصيني اليوم الأربعاء لمناقشة العقوبات التي فرضتها بكين على الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم 22 مارس عن فرض عقوبات على مسؤولين صينيين، اتهمهم بانتهاك حقوق المسلمين الأيجور في إقليم شينجيانج، كما تعرضت الصين للعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بسبب القضية ذاتها.

وردًا على ذلك فرضت بكين عقوبات على 10 أشخاص و4 كيانات في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي وهيئات أوروبية خاصة بحقوق الإنسان.

ورفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إنه «لا يوجد أي لها من الصحة».

واستدعت بعض الدول الأوروبية، منها فرنسا وألمانيا، سفراء الصين لديها على خلفية العقوبات الصينية ضد الاتحاد الأوروبية.

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