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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يعلن عن «نصر كبير» لليمين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:17 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية تعد "نصرا عظيما لليمين"، معربا عن شكره لمن صوتوا لمصلحته.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أوضح نتنياهو أن النتائج تمثل "فوزا كبيرا لليمين والليكود"، مضيفا أن "غالبية المواطنين يريدون حكومة يمين قوية وهذا ما سنفعله".

وأشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا.

وتظهر النتائج أنه من غير المتوقع أن يحصل حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب القريبة منه على أغلبية واضحة في الكنيست.

وفي نفس السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتائج العينات الانتخابية تشير إلى تعادل معسكري نتنياهو ومنافسه بـ60 مقعدا لكل منهما.

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