افتتاح معرض محمد خضر «051» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

تنطلق في الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء٬ فعاليات المعرض الشخصي للفنان محمد خضر٬ والذي يقام تحت عنوان "051"٬ بجاليري أوبونتو بالزمالك٬ ويستمر حتى 20 أبريل القادم.تخرج الفنان محمد خضر في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان قسم الديكور، "شعبة الفنون التعبيرية" ثم حصل على دبلومه فنون شعبية وماستر الفنون البصرية "أكاديمى دو ارت" 2000 فلورانس – إيطاليا.عمل خضر فى مجال التصميم الدعائي والديكور بجانب التصوير والتصميم الإبداعىي وتفرغ للفن التشكيلى منذ عام 2008، مشاركًا فى المشهد التشكيلى المصري.وعن معرضه الجديد يقول: اخترت "051" عنوانا لمعرضي الشخصي الذي أرصد فيه العديد من أشكال سلوك العلاقات الإنسانية بشكل مجرد، متمنيا لكل المشاهدين أن يحصلوا على حظ أوفر وحياة إيجابية مليئة بالفرص والإمكانات كلما شاهدوا هذه اللوحات أو هذه الأرقام.متتالية أرقام 051 تقول: استخدم إمكاناتك اللانهائية لتتوَقّع التغيرات التي توشِك أن تحدث في حياتك، كن متفائلًا إيجابيا بغض النظر عن أن هذه التغيرات فى هذه المرحلة الصعبة من حياتك قد تخيفك وتغريك بالسلبية.عندما ترى رقم 051، فهذه علامة على أنه يجب عليك التركيز على روحانياتك وتحقيق أحلامك، عليك أن تبذل الجهد وتعمل من أجل جعل حياتك أفضل، تعلم من تجاربك السابقة، عش حياتك وركز على أهدافك.