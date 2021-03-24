أنغام وعمر خيرت وتامر عاشور نجوم موسم حفلات الربيع (صور)

يشارك عدد من كبار نجوم وصناع الأغنية في إحياء الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدى 3 أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.وتفتتح نجمة مصر الأولى أنغام أولى ليالي موسم حفلات الربيع مساء الجمعة القادمة يوم 26 مارس الجاري.كما يحي النجم تامر عاشور الليلة الثانية من الموسم يوم 2 أبريل القادم ويشاركه في إحياء هذه السهرة النجم رامي جمال.ويختتم الموسيقار العالمي حفلات موسم الربيع يوم 9 أبريل القادم.ينظم موسم حفلات الربيع الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث سبق وأن نظموا حفلان للنجمين لأنغام وعمر خيرت بنفس المكان في نهاية أكتوبر 2020 وعقب انحسار الموجة الأولى من "كورونا"، وشهدا نجاحا كبيرا بحضور عدد من الوزراء ومشاهير الفن والإعلام.