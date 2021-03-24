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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الروسية تعلن القبض على 5 أشخاص ينتمون لخلية إرهابية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:29 ص
السلطات الروسية
السلطات الروسية
وكالات
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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إلقاء القبض على 5 أشخاص في إطار التحقيق في قضية تشكيل خلية إرهابية داخل أحد السجون في جمهورية كالميكيا الروسية بجنوب البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أشارت لجنة التحقيقات إلى أنه في إطار التحقيقات التي قد شملت 22 شخصا في وقت سابق، ألقي القبض على 5 من السجناء السابقين في المعتقل الإصلاحي رقم 2 في جمهورية كالميكيا.

وحسب معلومات المحققين، فإن المدعو شاهبان غسانوف من أبناء داغستان، الذي كان يمضي عقوبة السجن بتهمة التداول غير الشرعي للأسلحة، قام بتشكيل خلية إرهابية داخل المعتقل الإصلاحي المذكور في عام 2013.

وانضم إلى الخلية أكثر من 100 شخص من السجناء خلال الفترة بين 2013 وديسمبر 2019، وذلك بدعم من قبل بعض الموظفين الفاسدين في إدارة السجن.

وبعد انقضاء مدة عقوبة السجن وإطلاق سراحه، عاد غسانوف إلى داغستان، حيث أعلن نفسه "أميرا" لإحدى الجماعات المسلحة. وتم القضاء عليه في مارس 2015 أثناء اعتدائه على رجال الأمن في مدينة خاسافيورت.

ولا تزال التحقيقات في القضية الخاصة بالخلية التي شكلها غسانوف مستمرة، وتعمل الأجهزة الأمنية الروسية على تحديد هويات المنتمين إليها.

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