بوتين يقيل محافظ بينزا الروسية بسبب «خيانته للأمانة»

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا بإقالة محافظ مقاطعة بينزا الروسية إيفان بيلوزيورتسيف؛ بسبب خيانته الأمانة، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للكرملين.وحسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس، جاء توقيع المرسوم بعد يومين من احتجاز بيلوزيورتسيف، للاشتباه بتلقيه رشاوى بمبالغ تتجاوز 31 مليون روبل (أكثر من 415،5 ألف دولار).وفي وقت سابق، لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف صدور مرسوم في هذا الشأن، موضحًا أن فلاديمير بوتين كان يتلقى تقارير عن قضية بيلوزيورتسيف، مضيفًا أن الاتهامات الموجهة إليه من صلاحيات الأجهزة القضائية.فيما ذكرت وكالة «RBK» الروسية، نقلًا عن مصادر لها، أن المرشح الأوفر حظًا لتولي إدارة أمور مقاطعة بينزا خلفًا لبيلوزيورتسيف هو أوليج ميلنيتشينكو، الرئيس الحالي للجنة بمجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) معنية بالنظام الفيدرالي والسياسة الإقليمية والحكم المحلي وشؤون المناطق الشمالية.