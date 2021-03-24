«يوم الخير».. احتفالية لـ«مستقبل وطن» لتكريم أمهات الشهداء

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية كبرى بمحافظة الجيزة تحت عنوان «يوم الخير» لتكريم أمهات الشهداء.يأتي ذلك في إطار الحرص على رد الجميل، والتحية لأسر الشهداء، وعرفانًا بما قدمه أبنائهم من أجل أن يحيا الوطن في عزة وكرامة.وشهدت الاحتفالية توزيع أجهزة العرائس، وتجهيز أكثر من ٥٠ عروسة، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب.كما حضر الاحتفالية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الجيزة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم.