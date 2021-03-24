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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل قد توافق على استخدام لقاح «سبوتنيك V» الروسى خلال أيام

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:52 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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أعلنت شركة Uniao Quimica البرازيلية للأدوية التي تخطط لإنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا، أن السلطات الصحية قد توافق على اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المدير التنفيذي للشركة فرناندو ماركيس، إن «أنفيزا- الهيئة الإدارية في مجال الصحة والأدوية- لا تزال تحتاج إلى بعض التفاصيل من موسكو بشأن تجارب المرحلة الثالثة، وأتوقع وصولها بعد يومين أو ثلاثة».

وأضاف «ماركيس»، أن شركته تأمل ببدء إنتاج اللقاح في منشأتها بمينة برازيليا في أبريل المقبل.

وجاء ذلك في أعقاب مناقشات عبر الفيديو بين شركة «Uniao Quimica» ومركز «جاماليا» الروسي الذي قام بتطوير اللقاح.

وكانت الشركة البرازيلية قد طلبت إصدار الترخيص للاستخدام الطارئ للقاح الروسي قبل أكثر من شهرين، لكن المصالح السياسية أخرت عملية المصادقة على اللقاح، حسب قول ماركيس.

وبلغت نسبة السكان الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا أقل من 8%، والسكان الذين تلقوا الجرعتين أقل من 3%.

وشهدت البرازيل خلال الأسبوعين الأخيرين نموًا متصاعدًا لأعداد المصابين الجدد وحالات الوفيات جراء فيروس كورونا، وذلك على خلفية ظهور نسخة متحورة من الفيروس في البرازيل.

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