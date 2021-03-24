مناقشة رواية «قارئة القطار» للكاتب إبراهيم فرغلى «أونلاين»

تنظم الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ ندوة أونلاين لمناقشة أحدث إصداراتها٬ رواية «قارئة القطار»٬ للكاتب إبراهيم فرغلي٬ وذلك في الثامنة من مساء السبت المقبل، وتبث الندوة عبر الصفحة الرسمية للدار بالفيسبوك.يناقش الرواية كلا من الكاتب ياسر عبد اللطيف٬ والإعلامي خالد منصور٬ ويدير اللقاء الناشرة نورا رشاد.«قارئة القطار» رواية تحمل الكثير من الرؤي والأفكار الفلسفية٬ وهو ما يؤكد عليه الرواي بصوت قارئة القطار العارية٬ وهي تستهل حكيها بــ«كان يا ما كان.. كنت وكان ما كان، وثنائية الحيرة الأبدية٬ هل نحن حصيلة أقدارنا ومصائرنا المسجلة مسبقا٬ أم أرداتنا الحرة يمكنها أن تختار ما كان وما سيكون٬ وهل ذواتنا ووجودنا في هذا العالم حقيقة أم وهم٬ وهل معارفنا هذه حصيلة الحواس أم العقل».ورغم التوازي السردي بين الحكايتين٬ محمود الوهم وعالم القطار٬ إلا إن البناء السردي جاء محكمًا سلسًا بلا تعقيدات٬ فلا يصاب قارئها بالتشتت أو الارتباك أمام مثل هذا السرد الروائي٬ بل ستتابع وتلهث وراء البناء الروائي لتحل ألغازه وغموضه الذي لن تصير بعده كما كنت قبله.يشار إلى أن «فرغلى» سبق وصدرت له روايات: شامات الحسن، جنينة في قارورة، ابتسامات القديسين، مغامرة في مدينة الموتي، جزيرة الورد، معبد أنامل الحرير، أشباح الحواس، مصاصو الحبر، كهف الفراشات، أبناء الجبلاوي والتي فاز عنها بجائزة ساويرس للكتاب الكبار في الرواية.