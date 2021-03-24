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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلينكن» يبحث العلاقات مع روسيا والصين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:51 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني العلاقات مع روسيا والصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، جاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن الوزراء تطرقوا إلى التحديات الصادرة من روسيا والصين، وبحثوا كذلك الوضع في أفغانستان وإيران وليبيا واليمن.

وأكد الوزراء تمسكهم الثابت بحلف الناتو وتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدين دور العلاقات الأطلسية في حل القضايا الاقتصادية والأمنية المشتركة.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة بروكسل، حث يشارك في الاجتماع الوزاري للناتو، وقد أجرى مباحثات مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرج، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

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