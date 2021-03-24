قوافل طبية مستمرة ومتابعات ميدانية لقرى زفتى بالغربية (صور)

قالت الدكتور زينب سامي، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالغربية، إن المبادرة مستمرة على كافة المستويات، وبالتعاون مع كافة المديريات المعنية في المحافظة، داخل قري مركز زفتي الـ٥٤ والعزب التابعة الـ٨٨.وأضافت في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن فريق المبادرة قام أمس الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الغربية، ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الزراعة بالمشاركة في القافلة الاجتماعية بقرية شبراملس.وأشارت إلى أنه تم توزيع مساعدات مالية ومواد غذائية وتجهيز عرائس، وإقامة ندوة زراعية بالقرية التي تشتهر بصناعة الكتان، بالإضافة إلي قافلة طبية بقرية كفر ششتا في تخصصات «باطنة وأطفال وعظام وجلدية ورمد»، وكذلك عيادة الكشف المبكر عن العيوب الخلقية لأمراض القلب من خلال أتوبيس متنقل مهداه من مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة قلوب أصحاء، وتم اكتشاف ٣ حالات إيجابية، وسيتم عمل الفحوصات اللازمة والعمليات لهم.وأضافت «سامي»، أنه تم عمل زيارة ميدانية في قرية شبراملس للإنشاءات الخاصة بالصرف الصحي، تبعها زيارة حقلية إرشادية لأحد الأماكن البحثية لزراعة الكتان، وكذلك زيارات لقرى ششتا وكفر ششتا.وأكدت منسقة مبادرة «حياة كريمة» بالغربية، أن المبادرة ستقوم بعمل قوافل مستمرة على كل القرى، إلي جانب المتابعات الميدانية المتتالية لكل المشروعات تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون مع المديريات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.