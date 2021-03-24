رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل طبية مستمرة ومتابعات ميدانية لقرى زفتى بالغربية (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:41 ص
قوافل طبية
قوافل طبية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قالت الدكتور زينب سامي، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالغربية، إن المبادرة مستمرة على كافة المستويات، وبالتعاون مع كافة المديريات المعنية في المحافظة، داخل قري مركز زفتي الـ٥٤ والعزب التابعة الـ٨٨.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن فريق المبادرة قام أمس الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الغربية، ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الزراعة بالمشاركة في القافلة الاجتماعية بقرية شبراملس.

وأشارت إلى أنه تم توزيع مساعدات مالية ومواد غذائية وتجهيز عرائس، وإقامة ندوة زراعية بالقرية التي تشتهر بصناعة الكتان، بالإضافة إلي قافلة طبية بقرية كفر ششتا في تخصصات «باطنة وأطفال وعظام وجلدية ورمد»، وكذلك عيادة الكشف المبكر عن العيوب الخلقية لأمراض القلب من خلال أتوبيس متنقل مهداه من مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة قلوب أصحاء، وتم اكتشاف ٣ حالات إيجابية، وسيتم عمل الفحوصات اللازمة والعمليات لهم.

وأضافت «سامي»، أنه تم عمل زيارة ميدانية في قرية شبراملس للإنشاءات الخاصة بالصرف الصحي، تبعها زيارة حقلية إرشادية لأحد الأماكن البحثية لزراعة الكتان، وكذلك زيارات لقرى ششتا وكفر ششتا.

وأكدت منسقة مبادرة «حياة كريمة» بالغربية، أن المبادرة ستقوم بعمل قوافل مستمرة على كل القرى، إلي جانب المتابعات الميدانية المتتالية لكل المشروعات تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون مع المديريات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

العثور على جثة شاب متحللة داخل فندق فى قنا

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-3-2021

رئيس برشلونة يحدد مصير كومان لموسم 2021-2022

صحيفة إسبانية: انهيار القيمة السوقية لهازارد ووصولها إلى 48 مليون يورو

إصابة فالفيردى قد تعوق مشاركته أمام ليفربول فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

«آل باتشينو» يبحث عن «ريتشارد» فى قصر السينما.. الليلة

افتتاح معرض محمد خضر «051» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

مناقشة رواية «قارئة القطار» للكاتب إبراهيم فرغلى «أونلاين»

افتتاح معرض «ذكريات مُعلقة» بجاليرى أوبونتو.. اليوم