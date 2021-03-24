افتتاح معرض «ذكريات مُعلقة» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

تستقبل قاعة أوبونتو بالزمالك٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء٬ افتتاح معرض للنسيج بعنوان "ذكريات مُعلقة" للفنان سيف الرشيدي٬ وذلك بالدور الأول من الجاليري، ويستمر المعرض حتي يوم الثلاثاء 20 أبريل القادم.وعن المعرض يقول "الرشيدي": تعتبر المنسوجات المعلقة جزءًا من الثقافة المصرية منذ الآف السنين وقد ورد في روايات العصور الوسطى أن شوارع القاهرة كانت تتزين بالمنسوجات الملونة المصنوعة من الحرير والأقطان في أي احتفال أومناسبة، كنوع من التعبير عن البهجة والسعادة.تتطور المنسوجات المعلقة مثلها مثل أي عمل تراثي فتتأثر بالذوق العام واحتياجات السوق فالألوان والتصميمات التي نراها اليوم وكأنها مرتبطة بالماضي تتعلق أيضًا بالحاضر وبالطبع سيعلق البعض بأن الألوان الهادئة للقطع القديمة أكثر جاذبية من الألوان الزاهية الحديثة - ولكن في الحقيقة هذه طريقة لجذب الانتباه عن بُعد باستخدام الألوان والتباين بشكل لافت للنظر. فقد كانت القطع القديمة وقتها مشرقة ومبهرة أيضًا.يصنف البعض هذا التراث على أنه فن، ويصنفه البعض الآخر على أنه حرفة، والحقيقة أن التصنيف في حد ذاته لا معنى له هنا فهو ببساطة عمل فني أنتجه الحرفيين. والأهم من ذلك هو التفكير في مستقبل هذا التراث المحفوف بالمخاطر، فالخيامية بالرغم من أهميتها وقدم نشأتها إلا أنها تعتبر من التراث المنسي في مصر.