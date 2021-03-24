إلغاء حفل تأبين نوال السعداوى بسبب الإقبال الشديد

ألغى منظمو حفل تأبين المفكرة الكبيرة نوال السعداوي، فعاليات الحفل، بسبب زيادة عدد الراغبين في الحضور، مما سيصعب معه قاعدة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.وذكرت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حفل التأبين كان سيقام بالمعادي والمنظم له هو حفيد المفكرة الراحلة نوال السعداوي، وكان مقررا عقده غدا في تمام السابعة مساءً.ووصلت اليوم رسائل للمدعوين تبلغهم بإلغاء حفل التأبين للسبب سالف الذكر.