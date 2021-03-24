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محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رياح ترابية تحجب الرؤية بمطروح (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:01 ص
مطروح
مطروح
ياسمين شعيب
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شهدت مدينة مرسى مطروح، فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، رياحًا ترابية شديدة حجبت رؤية المواطنين.

واستمرت غرفة عمليات ديوان عام محافظة مطروح والأجهزة التنفيذية والأمنية في رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد وجه بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار.

وشدد على مراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى، للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح

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