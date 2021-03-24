افتتاح المعرض الجماعى «إبداعات نسائية» بمتحف أحمد شوقى

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ المعرض الجماعي "إبداعات نسائية"٬ والذي يقام بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي٬ ويستمر المعرض حتى 27 مارس الجاري.ويشارك في المعرض كل من الفنانات: مروة صادق، آية خليل، علياء هاشم، هند الخطيب، دعاء منصور، إيمان فكري، سلوى الحمامصي، إيمان حافظ، مروة عزب، أماني فوزي، سلمى قنديل، شيماء حسن، أميمة السيسي، إبتسام العلفي، إيمان أحمد، إيناس عامر، نجاة ريحان، مها زين، منى فتحي، إيمان خطاب، چيهان سلامة، تغريد حافظ، صافي كمال، أميرة فهمي، منى زيدان، شيرين كمال، نورا سليم، إبتسام محجوب، أمل السباعي، يسرا عبدالحليم، دلال سمير.ويأتي المعرض في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بأعياد الأم٬ وعيد المرأة المصرية. وذلك مع التشديد علي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.